سقوط طائرة عسكرية أمريكية غرب العراق

أخبار الآن| الرمادي - العراق-(رويترز)

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن طائرة عسكرية أمريكية تقل جنوداً سقطت غرب العراق.

ووفقاً لما ذكره مسؤول أمريكي استناداً إلى تقارير أولية، فإن من المعتقد أن الطائرة هليكوبتر من طراز «إتش.إتش-60» وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة «رويترز»، إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص وإن من المرجح أن يكون قد سقط قتلى.

وأكدت القيادة المركزية، أن تحقيقاً سيجرى لتحديد سبب سقوط الطائرة.

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