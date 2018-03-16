نحو 20 ألف مدني يفرون من جنوب الغوطة

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)



وصل عدد المدنيين الذين خرجوا من جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، إلى 20 ألف شخص، في نزوح جماعي هو الأكبر منذ بدء قوات النظام هجومها على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد خرجَ المدنيون من بلدات حمورية وكفربطنا وسقبا وجسرين، في جنوب المنطقة المحاصرة، وتوجهوا إلى إلى مناطقَ خاضعةٍ لسيطرة النظام.

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان خروج نحو 20 الف مدني من الغوطة الشرقية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية.

وتخطى عددُ المدنيينَ الذين خرجوا من جنوِبِ الغوطةِ الشرقية المحاصرة، اثني عشر ألفاً وخمسَمئةِ شخص ٍ، في نزوح ٍ جماعي ٍ هو الأكبرُ منذ ُ بدء قواتِ النظام هجوَمها على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والأربعاء الماضي، غادر نحو 300 شخص الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنساني هناك. حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل لمركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي.

ويعاني قرابة 400 ألف شخص ظروفا إنسانية صعبة للغاية في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013.

وزاد الهجوم الأخير لقوات النظام السوري، منذ أسابيع، معاناة المدنيين والكوادر الطبية، في ظل نقص هائل في الأدوية والمعدات الطبية.

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