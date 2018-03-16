دي مستورا: وقف إطلاق النار في الغوطة لم يتم الالتزام به

أخبار الآن | الغوطة - سوريا - (وكالات )

قال الموفد الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، إن قرار وقف إطلاق النار لم يتم الالتزام به.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تعمل من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى غوطة دمشق الشرقية متهما قوات النظام السوري بتصعيد هجومها البري والجوي على الغوطة الشرقية

وقال أن جهود مكافحة الإرهاب ليست عذرا لانتهاك القانون الدولي وتابع: "الأمم المتحدة تعمل لتسيير الاتصالات بين روسيا وجماعتي فيلق الرحمن وأحرار الشام بدون نتيجة حتى الآن".

دي ميستورا اكد إن الأمم المتحدة تسعى لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة الشرقية بعد سريانه في دوما.

وقال دي ميستورا إن المدنيين في الغوطة الشرقية "على شفا الانهيار"، مشيرا إلى أن الاتهامات باستخدام أسلحة حارقة هناك مقلقة و"لا يمكن تجاهلها".

وأبدى دي ميستورا قلق الأمم المتحدة من الأوضاع التي يعيشها المدنيون في كل أنحاء سوريا، خصوصا المناطق المحاصرة.

ومن جهة أخرى، قال المبعوث الدولي إن الوضع في عفرين "مقلق"، وإن "هناك تقارير عن عشرات الآلاف من النازحين"، مطالبا بتوفير ممرات آمنة لخروجهم من المنطقة التي تشن عليها تركيا حملة عسكرية.

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