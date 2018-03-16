المرصد السوري: 10 قتلى في غارات جوية على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (ا ف ب)

قتل عشرة مدنيين على الاقل في غارات جوية على الغوطة الشرقية قرب دمشق والتي تتعرض لهجوم من قوات النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتابع المرصد ان الغارات التي استهدفت بلدة سقبا بعيد منتصف الليل، نفذتها مقاتلات روسية.

ونفت موسكو في السابق شن غارات على المنطقة.

وبسطت قوات النظام نفوذها على 70% من الغوطة الشرقية بعدما سيطرت على بلدة حمورية الخاضعة لفيلق الرحمن، ما أدى إلى أكبر موجة نزوح جماعية من المنطقة المحاصرة في وقت وصلت فيه قافلة مساعدة إنسانية إلى مدينة دوما التي كانت قد دخلت ضمن اتفاق «جيش الإسلام» وموسكو.

ودخلت قوات النظام، ليل الأربعاء، بلدة حمورية التي تعد من البلدات الرئيسية الواقعة تحت سيطرة «فيلق الرحمن» في جنوب المنطقة المحاصرة، ليعلن بعد ظهر أمس عن سيطرتها عليها بعد أيام من الغارات والقصف الكثيف.

ومنذ اللحظة الأولى لدخول قوات النظام، ليلاً، خرج الآلاف من المدنيين أمس باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام في منطقة عدرا، حيث كانت حافلات وسيارات إسعاف بانتظار نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة قرب دمشق.



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