ولي العهد السعودي: لو طورت إيران قنبلة نووية سنفعل نفس الشيء

اخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها يوم الخميس إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال ولي العهد في المقابلة التي أجرتها معه قناة (سي.بي.إس) والمقرر بثها كاملة يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

الحديث المطول أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج "60 دقيقة" بقناة "سي بي اسCBS " الأميركية، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع "سي بي اس نيوزCBS News " بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد السعودي يوم 18 مارس، قبل يومين من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.

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