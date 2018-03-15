مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أدان مجلسُ الأمن، الهجمات التي يشنها الحوثيونَ على المملكة العربية السعودية، معربا في بيان، عن قلقه من محاولاتِ الحوثيين شنَ هجماتٍ على الملاحةِ البحرية في ممرِ بابِ المندب.



وثمنَ مجلسُ الأمن خطةَ العمليات الإنسانية الشاملة، التي أقرها التحالف العربي في اليمن. ورحبَ المجلس، بتعهدِ السعودية والإمارات بالمساهمة بنحوِ مليارِ دولارٍ في خطةِ الأمم المتحدة للعملِ الإنساني.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة، حسبما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.

وتبنّى ​مجلس الأمن​، بيانًا رئاسيًّا يدعو إلى فتح الموانئ ​اليمن​ية بصورة دائمة أمام المساعدات.

وثمن مجلس الأمن تعهد السعودية والإمارات بالمساهمة بنحو مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني، مشيدا بخطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أقرها التحالف العربي في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت أواخر الشهر الماضي بتحرك أحادي ضد إيران بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد طهران ويتهمها بالتقاعس عن الالتزام بمنع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وكان مجلس الأمن جدد نظام العقوبات على اليمن من دون أن يوجه الاتهام لإيران بخرق هذه العقوبات.

وفي 14 أبريل 2015، أصدر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرار 2216 بفرض حظر للسلاح على الحوثيين.

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