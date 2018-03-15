النظام السوري يدخل بلدة رئيسية في الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

دخلت قوات النظام السوري ليل أمس الأربعاء إلى حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل ما يسمى بـفيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، في هجوم تخللّه قصف كثيف، وفق ما أفاد المرصد السوري

لحقوق الإنسان.وقال المرصد لوكالة فرانس برس "اقتحمت قوات النظام بلدة حمورية وتمكّنت من السيطرة على أجزاء منها وسط قصف جنوني أوقع قتلى لا تزال جثثهم على الطرقات"



وقتل 25 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال اليوم الأربعاء بغارات شنتها طائرات النظام السوري وروسيا على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. و افاد المرصد بان الغارات

استهدفت منطقة تحت سيطرة فصيل فيلق الرحمن ما ادى الى مقتل 12 من مقاتليه بينهم اثنان من القادة

دعت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كايت غيلمور إلى تحرك فوري لمساعدة الأطفال العالقين في دوامة العنف.

وفي خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت تحديدا عن قلقها بشأن 125 ألف طفل عالق في الغوطة الشرقية حيث "كثير منهم يعانون من سوء التغذية الشديد ومعظمهم يعانون من صدمة عميقة".

وقالت "ما يحصل لهؤلاء الأطفال صادم للغاية ليكون على شاشات التلفاز، لكنه على ما يبدو غير صادم بما فيه الكفاية لدفع من بإمكانهم وقف هذا العنف غير العقلاني للقيام بذلك".

وأضافت "ألا يعد الاستخفاف بقرارات مجلس الأمن الداعية لوقف إطلاق النار بمثابة لامبالاة فظيعة بمعاناة الأطفال؟"

وأفادت أرقام جديدة أصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن أكثر من 350 ألف شخص قتلوا جراء النزاع السوري المستمر منذ سبعة أعوام.

وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس الثلاثاء إن العام 2017 كان "الأكثر دموية بالنسبة للأطفال على مدى الحرب السورية".

وقال للصحافيين "للأسف، بدأ العام 2018 بطريقة مريعة كذلك"، مشيرا إلى تقارير أفادت بأن "أكثر من ألف طفل إما قتلوا أو أصيبوا خلال العنف في عدة مناطق" هذه السنة.

ويحتاج ثلثا أطفال سوريا البالغ تعدادهم 8,4 ملايين إلى مساعدة إنسانية، فيما يعيش مليون منهم في مناطق يصعب على قوافل المساعدات الوصول إليها ويقبع 170 ألفا في مناطق محاصرة، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.



