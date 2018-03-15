التحالف يقصف مواقع حوثية عسكرية في الساحل الغربي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية ً ومركبات تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق الساحل الغربي.

وطال القصف اللواء العاشر الذي تسيطر عليها المليشيا الحوثية في مديرية باجل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحررت قوات الشرعية اليمنية سلسلة جبال رياعين والأدمغ الواقعة بمديرية نهم في صنعاء بعد معارك مع مليشيات الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن المعارك اسفرت عن قتل أكثر من ستة عشرين متمردا وعشرات الجرحى، فضلا عن تدمير ثلاثة مركبات ومدرعتين.

وأكدت المصادر استعادة عدد من الأسلحة والذخائر التي تركتها المليشياتخلفها في المواقع التي تم تحريرها.



تمكنت قوات الشرعية اليمنية من تحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الادمغ، بمديرية نهم محافظة صنعاء، بينما لقي 9 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في الضالع.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إن المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من المليشيا الحوثي وعشرات الجرحى.

وأضاف الشندقي أنه تم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، واستعادة سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها المليشيا خلفها في المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني.

قتلى من الحوثي في الضالع

من جهة أخرى، قُتل تسعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك عنيفة ضد الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن معارك دارت بين ‏الجانبين إثر هجوم شنته المليشيا الحوثية على ‏مواقع الأساس الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع ‏يعيس بجبهة مريس.

وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من صد الهجوم وأوقع تسعة قتلى من عناصرها إضافة إلى جرح ستة آخرين.

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