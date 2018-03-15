آلاف المدنيين يغادرون الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن بدء هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وغادر، الخميس، نحو 7 آلاف مدني مدينة حمورية بغوطة دمشق الشرقية إلى أراض خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة رويترز عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد قوله إن هذه هي أكبر مجموعة تغادر الجيب المحاصر منذ أن بدأت قوات النظام هجوما لانتزاع السيطرة عليه الشهر الماضي.

والأربعاء الماضي، غادر نحو 300 شخص الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنساني هناك. حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل لمركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي.

ويعاني قرابة 400 ألف شخص ظروفا إنسانية صعبة للغاية في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013.

وزاد الهجوم الأخير لقوات النظام السوري، منذ أسابيع، معاناة المدنيين والكوادر الطبية، في ظل نقص هائل في الأدوية والمعدات الطبية.

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