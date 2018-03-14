الجيش اليمني يسيطر على مواقع شرقي صنعاء ومقتل 26 حوثياً

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

أعلن الجيش اليمني أن قواته الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي سيطرت الثلاثاء، على مواقع عسكرية جديدة شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 26 حوثياً.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، العقيد عبد الله الشندقي، في بيان صحفي، إن "الجيش الوطني حقق اليوم تقدماً ميدانياً كبيراً، وقام بتحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، في مديرية نهم (40 كم شرقي صنعاء)".

وأضاف أن المعارك "أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من مليشيات الحوثي وعشرات الجرحى، مع تدمير ثلاثة دوريات عسكرية ومدرعتين وعدد من العيارات النارية".

وتابع: "لا تزال المعارك مستمرة حتى مساء اليوم، وسط فرار وتراجع كبير لمليشيات الحوثي وتقدم أفراد الجيش الوطني".

ومنذ أكثر من عامين، تخوض قوات الجيش اليمني، مدعومة بمقاتلين من المقاومة الشعبية وطيران التحالف، معارك عنيفة ضد الحوثيين، في مديرية نهم، واستطاعت تحرير مناطق عدة في هذه المديرية الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تبلغ مساحتها 1800 كيلو متر مربع.



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