الإمارات تدشن أول قنصلية افتراضية في فيجي

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال احمد الهام الظاهري وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية الاماراتية، انه يوجد في اجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية.

ومن هذه الأجندات تدشين اول قنصلية افتراضية في دولة فيجي، تقدم كافة الخدمات القنصلية لمواطني الدولة عبر استخدام التطبيقات الالكترونية. ونوه خلال المحاضرة التي نظمها مجلس البطين في ابوظبي، مساء الثلاثاء، تحت عنوان "الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للمواطنين" الى ان المشاريع تشتمل على مبادرة تستهدف اعفاء المواطنين من دخول جمهورية روسيا لحضور بطولة كاس العالم.



ولفت الظاهري الى ان الامارات تجري حاليا مباحثات للحصول على الاعفاء الكامل لمواطني لدخول المملكة المتحدة. ووصل اجمالي عدد الدول التي اعفت مواطني الامارات من الدخول اليها من تأشيرة زيارة نحو 141 دولة، فيما يحتل جواز السفر الاماراتي المرتبة 19 عالميا.

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