بغداد ترفع الحظر عن الرحلات الدولية المتجهة إلى كردستان

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

أعلنت بغداد، اليوم الثلاثاء، رفعَ الحظر عن الرحلاتِ الدولية المُتجهة إلى مطاراتِ إقليم كردستان، في حين قال رئيسُ الوزراء العراقي حيدر العبادى أن مطاراتِ كردستان العراق ستخضعُ لوزارة ِالداخلية الاتحادية.

وأضاف مرسوم أن مطاراتِ كردستان العراق ستفتحُ أمام الرحلاتِ الدولية خلال أسبوع من إتمامِ المُتطلبات الاتحادية.

وفرضت الحكومة العراقية نهاية سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطارى أربيل و السليمانية، بعد أيام من استفتاء حول مستقبل كردستان نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانونى.

ومددت الحكومة العراقية الحظر الجوى المفروض على الرحلات الخارجى ، وكان من المقرر رفع الحظر فى 28 فبراير.

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