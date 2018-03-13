انفجار يستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة

أخبار الآن | غزة - فلسطين (وكالات)

جُرح 7 أشخاص على الأقل، في تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لدى وصوله إلى قطاع غزة اليوم وفق ما افادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية

وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بياناً قالت فيه إن الانفجار، الذي استهدف الحمد الله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه

رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله قال إن ما جرى اليوم في غزة من إطلاق النار على موكبه، يزيد من إصرار الحكومة الفلسطينية على مواصلة الخلاص من هذا الانقسام.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى إن الانفجار ألحق أضرارا بثلاث سيارات في موكبه.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد قالت إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، نجا صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.

وقال الحمد الله خلال افتتاحه محطة تحلية المياه في غزة ، "ما جرى معنا عند معبر ايرز لن يمنعنا من مواصلة جهود المصالحة".

بيان صحفي صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، قال ان ما حدث يتطلب تضافر الجهود الوطنية للتصدي لهذه المحاولات الاجرامية.

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