الحوثي يفشل في إطلاق باليستي على حيس في الساحل الغربي

أخبار الآن | حيس - اليمن - (وكالات)

فشلت ميليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي على مدينة حيس في الساحل الغربي ليسقط في جبل الشريف.

وذكرت مصادر عسكرية ان ميليشا الحوثي الإيرانية المتمركزة في باجل أطلقت صاروخا باليستيا نحو حيس غير أنه سقط بعد فترة وجيزة من إطلاقه في جبل الشريف في باجل.

ميدانيا، قتل ثلاثون مسلحا من مليشيات الحوثي في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات لها في مركز مديرية رازح في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردي.

كما شهدت عدة مواقع في صعدة، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، وذكر مصدر ميداني أن المعارك اندلعت الإثنين، في محور البقع.

وفي محافظة البيضاء، قتل وأصيب عدد من المتمردين الحوثيين واسر آخرون خلال مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية.

أما في الضالع، فقال مصدر ميداني، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في قطاع يعيس، بمنطقة مريس. وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من الميليشيات الحوثية، في حين استشهد الجندي علي عبدالله الأصهب، برصاص قناصة الميليشيات المتمركزة في جبل التهامي، المطل على منطقة يعيس.

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