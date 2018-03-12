وظائف شاغرة للطامحين بالمشاركة في رحلة الإمارات للفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع اكتساب قطاع الفضاء في الإمارات زخماً كبيراً، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم، وهو مؤسسة عامة تابعة لحكومة دبي وتهدف إلى تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني في دبي والإمارات، عن توفّر 35 وظيفة شاغرة للشباب الإماراتي في معرض الإمارات للوظائف المقام من 13 إلى 15 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح مركز محمد بن راشد للفضاء للشباب الإماراتي، ضمن إطار سعيه الى دعم رؤية الإمارات ببناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والبحث العلمي، فرصة تلقّي إرشادات مهنية عمليّة ومساعدة من خلال عدد من ورش العمل التي ينظمها المركز في معرض الإمارات للوظائف.

وتتيح ورش العمل للمشاركين المهتمين، التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء وكذلك لقاء سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس اللجنة العليا لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وكامل فريقه للاطلاع على الوظائف المتوفرة في المركز. كما تخوّلهم ورش العمل الأخرى الاطلاع على الوظائف المتاحة في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ضمن إطار مشروع المريخ 2117 الذي يهدف إلى تطوير التعليم في الدولة والجامعات ومراكز الأبحاث بحيث يتاح للشباب الإماراتيين خوض كافة مجالات البحث العلمي.

وتعليقاً على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، قال المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس اللجنة العليا لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء: "يسعدنا أن نشارك في معرض الإمارات للوظائف الذي يمنح المرشّحين فكرة أوضح عن متطلّبات خوض مجال الفضاء، نظراً لسرعة التقدم التكنولوجي والتطورات التي تطرأ على حقل العلم والبحث. فورش العمل هذه تشكّل جزءاً من مساهمة الدولة في رحلات الاستكشاف العلمي من خلال إعداد الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين وتمكينهم من دراسة العلوم وخوض مجالات البحث والاستكشاف والابتكار بهدف تعزيز برامجنا الفضائية وتوفير بيانات زاخرة بالاكتشافات العلمية. فنحن ندعو المواطنين الإماراتيين لتلقّف هذه الفرصة ونتطلّع لتلقّي طلبات الترشّح ولتمكين الأفراد من المساهمة في اقتصاد قطاع الفضاء الواعد."

من جهتها، قالت منى القمزي، مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مركز محمد بن راشد للفضاء: "نسعى دائماً في مركز محمد بن راشد للفضاء إلى توظيف المواهب الملتزمة بمهمتنا التي تقوم على تعزيز قطاع الفضاء في الإمارات والمساهمة في نموّ اقتصاد الدولة القائم على المعرفة. يتمثّل هدفنا بإنشاء جيل من العلماء والمهندسين الإماراتيين الذين سيساهمون في تحقيق نهضة علمية والمبادرة إلى إطلاق مشاريع فضائية طموحة في العقد المقبل."

ويتيح المعرض للمواهب الإماراتية في المجالات كافة مقابلة جهات ومدراء التوظيف العاملين في شركات رائدة في الدولة متخصصة في أكثر من 20 مجالاً. وتشمل لائحة الوظائف الشاغرة في مركز محمد بن راشد للفضاء 25 وظيفة هندسية و10 في مجال الإدارة والدعم في مختلف الأقسام، والموارد البشرية، والتسويق، والمجال القانوني، وغيرها من الوظائف التي تشكّل جزءاً من مشاريعه الأساسية مثل برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومشروع المريخ 2117. ويمكن للمرشحين الطموحين تسجيل اهتمامهم والتقدّم بطلبات ترشّحهم مباشرةً عند المنصة المخصصة لمركز محمد بن راشد للفضاء.

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