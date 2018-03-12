واشنطن: سنتدخل في سوريا حال تقاعس مجلس الأمن

أخبار الأن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

حذرت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من أنه إذا تقاعس مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك.

مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للنظام السوري بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى ودعت الولايات المتحدة في مسودة قرار جديد مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف إطلاق النار 30 يوما في الغوطة الشرقية ودمشق.

وقالت أمام مجلس الأمن "هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى".

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر الاثنين أن فرنسا طلبت من روسيا العمل على "وقف إراقة الدماء" في سوريا، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن مخصص لوقف إطلاق النار في هذا البلد.

وقال السفير الفرنسي في تصريح صحافي: "بإمكان روسيا وقف إراقة الدماء"، مضيفاً: "نعلم أن روسيا استناداً إلى نفوذها لدى النظام ولمشاركتها في العمليات، قادرة على إقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة لوقف هذا الهجوم البري والجوي" على الغوطة الشرقية.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في كلمة له خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن حول الوضع في ​الغوطة الشرقية​، على ضرورة العمل على إنهاء معاناة ​الشعب السوري​ والتوصل إلى حلّ ينهي الأزمة.

واشار غوتيريس إلى أنّ "العنف لايزال مستمرّاً في الغوطة الشرقية و​عفرين​ وغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار.

واضاف غوتيريس ان الحصار المستمر على الغوطة يعيق وصول المساعدات الانسانية .

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