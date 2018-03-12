الجيش الليبي يعلن عن عملية عسكرية لتأمين مدينة سبها

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن العملية العسكرية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتوجيهات القائد العام في منطقة سبها، ترمي إلى السيطرة والأمن وإنفاذ القانون في تلك المنطقة.

وأضاف "المسماري"، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه تم توجيه القوات المسلحة البرية والجوية إلى منطقة سبها؛ ليس لنصرة أي جانب على كيان آخر أو قبيلة على أخرى، إنما لإنفاذ القانون في جنوب غرب البلاد، لافتًا إلى وقوع هذه المنطقة ضحية للأزمة السياسية القائمة في ليبيا، وإهمالها قد تسبب في سيطرة العصابات الإرهابية عليها.

وتابع أن ليبيا تواجه إرهاب دولي تقوده دول بعينها، مؤكدًا أن بلاده تمتلك أدلة قاطعة على تدخل هذه الدول في الشأن الليبي، وإمدادها بمختلف أشكال الدعم للإرهابيين، والعصابات الإجرامية التي تقوم بخطف المواطنين والحرابة.

واستطرد أن "سبها" تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية؛ نظرًا أن الأمنية في تصاعد مستمر، لكنها تحت الاستطلاع حاليًا، مشيرًا إلى إعطاء الجيش الليبي مهلة 10 أيام لخروج المسلحين من المدينة.

وأوضح: "أعطينا المسلحين مهلة 10 أيام؛ لنتبرأ من دماء من يريد الحياة، وأمام المجتمع والقانون الليبي، والشريعة ، لذلك عليهم اتخاذ إجراءات سريعة، والمبادرة بالخروج من المدينة، والمدنيين في حماية القوات المسلحة."

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