أكثر من 350 ألف قتيل حصيلة الحرب في سوريا

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

قتل أكثر من 350 ألف شخص، بينهم 100 ألف مدني، منذ اندلاع النزاع في سوريا ، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مشيراً إلى أن من بين القتلى المدنيين حوالي 20 ألف طفل وأكثر من 12 الف امرأة.

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر أفادت بمقتل أكثر من 340 ألف شخص.

وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مقتل نحو 122 ألف عنصر من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، بينهم 63,820 جندياً من النظام و1630 عنصراً من حزب الله اللبناني.

في المقابل، قتل أكثر من 62 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت معارك عنيفة ضد تنظيم داعش.

كما قتل 63,360 من مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) و"داعش"، إضافة إلى مقاتلين أجانب من مجموعات متطرفة أخرى.

وأحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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