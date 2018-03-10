منظمة الصحة: تزايد الهجمات على منشآت صحية في سوريا

أخبار الآن | ادلب - سوريا (وكالات)

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تمَ التحققُ من نحوِ 67 هجوما على منشآتٍ صحية وعاملينَ في المجال الطبي في سوريا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الجاري وهو ما يعادلُ نصفَ الهجمات خلالَ العامِ الماضي بأكمله، ووصفت تلكَ الهجمات بأنها ”غيرُ مقبولة“.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ان 39 هجوما وقع على منشآت صحية وسيارات إسعاف ومستودعات في فبراير شباط، 28 منها في الغوطة الشرقية و10 في إدلب وهجوم في حمص.

وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن "20 مستشفى و16 مؤسسة صحية وسيارتي إسعاف ومستودعا للوازم الطبية" أصيبت في هجمات قتل خلالها 19 شخصا وأصيب 28 بجروح.

وذكر ليندمير بأن "المنشآت والطواقم الطبية تستفيد من حماية خاصة في نظر القانون الدولي"، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تدعو "كل الأطراف الموجودين في سوريا إلى وقف هذه الهجمات".

وليس في وسع منظمة الصحة العالمية تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، كما أوضح ليندمير. ويذكر أن حوالي نصف الهجمات التي أحصيت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، في الغوطة الشرقية التي تحاصرها النظام السوري قرب دمشق.





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