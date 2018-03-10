مفوض اللاجئين: سوريا ما زالت خطرة على عودة اللاجئين

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)



قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأممِ المتحدة لشؤونِ اللاجئين إنه من المبكر جدا الحديثُ عن عودةِ اللاجئين إلى سوريا لأن الوضعَ هناك ما زالَ غيرَ آمنٍ ومحفوفا بالمخاطر.



وقال غراندي إن على الرغمِ من أن بعضَ مناطق سوريا أكثر استقرارا من غيرها إلا أن الحديثَ عن عودةِ اللاجئين الآن ”سابقٌ لأوانهِ جدا“.

وقال غراندي في مؤتمر بالعاصمة اللبنانية بيروت ان 89 بالمئة من السوريين الذين سألناهم في لبنان يقولون إنهم يريدون العودة إلى سوريا في نهاية المطاف لكن كلهم تقريبا قالوا ليس الآن

وفر أكثر من مليون سوري إلى لبنان المجاور منذ اندلاع الحرب في 2011 ويشكلون الآن نحو ربع عدد سكان لبنان.

ومع سيطرة النظام السوري على مزيد من المناطق وانتهاء المعارك في بعض أنحاء البلاد دعا سياسيون لبنانيون إلى عودة اللاجئين لبلادهم.

وأضاف أن اللاجئين ”يراقبون ما يحدث الآن ويفكرون فيما سيحدث مستقبلا؟ ما الذي سيحدث في إدلب؟ ما الذي سيحدث في الجنوب... ما الذي سيحدث في عفرين؟ ما الذي سيحدث في المناطق الكردية؟“

وتابع قائلا ”الأمر غامض جدا ولذلك الناس ينتظرون“.

وأشار غراندي إلى أن المفوضية تقوم باستعدادات لعودة اللاجئين في نهاية المطاف من خلال العمل في سوريا على الإسكان والخدمات والحماية القانونية.

وقال ”الكثير من الناس يخشون التجنيد الإجباري في الجيش والاضطرار للقتال ولذلك نحن في حاجة للتفاوض على إعفاءات واستثناءات“.

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