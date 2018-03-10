ترامب وماكرون يدينان القصف المتواصل على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - ( وكالات)

دان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، النظام السوري وروسيا وايران، على خلفية الهجوم العنيف الذي يستهدف الغوطة الشرقية. بحسب بيان للبيت الابيض.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات النظام السوري غاراتها على الغوطة الشرقية، السبت، لترتفع حصيلة قتلى الغارات المكثفة المستمرة منذ 3 أسابيع على الغوطة الشرقية الى 976 شخصا، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن هجوم قوات النظام المكثف على الجيب المحاصر منذ عام 2013، أدى إلى نقص حاد في الأغذية والأدوية. وقد طالبت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بوقف القتال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وسط إدانات غربية.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف شخص محاصرون داخل الغوطة منذ 2013، وقد زادت معاناتهم بعد الحملة الوحشية على مدن وبلدات المنطقة الواقعة شرقي العاصمة دمشق.

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