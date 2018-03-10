الجيش العراقي يفكك خلية لداعش خططت لاستهداف الانتخابات

أخبار الآن | الموصل - العراق (وكالات)



أعلنت مديرية الاستخباراتِ العسكرية في العراق عن القبضِ على خليةٍ لداعش كانت تخططُ لتنفيذِ هجماتٍ خلالَ فترةِ الانتخاباتِ البرلمانية وضبطِ ملفاتٍ غاية في الأهمية بحوزتها في أيمن الموصل.



المديرية اضافت ان الخلية كانت تخططُ لإثارةِ الرعبِ بينَ المواطنين خلالَ فترةِ الانتخاباتِ" البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان : "استمرارا لنهجها التعرضي الفعال القائم على مطاردة وملاحقة ما تبقى من زمر عصابات داعش الإرهابية وتفكيك خلاياهم النائمة وبعملية استباقية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبشجاعة فائقة، تمكن أبطال المخابرات العسكرية في الفرقة 20 من القبض على خلية إرهابية في منطقة العبور بالجانب الأيمن جنوبي الموصل"، موضحة أنه تم "ضبط بحوزة الخلية ملفات ووثائق غاية في الأهمية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أكثر من مرة أن الحرب على تنظيم "داعش" لم تنته والخطر لا يزال قائما حتى بعد الإعلان عن هزيمة التنظيم في العراق في ديسمبر الماضي.

الى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي الخميس، بمقتل 6 من عناصر من داعش غربي قضاء الحويجة، 55 كيلومتراً غربي كركوك.

وقال النقيب أحمد الجبوري من شرطة القضاء، إن "قوة من الشرطة الاتحادية توجهت عصر الخميس إلى قرية اسرود بناحية الزاب، وقتلت 6 من عناصر داعش كانوا يختبئون في نفق بأحد الأودية القريبة من نهر الزاب".



اقرا ايضا

هل يكفي النفط العراق لتخطي أزمته الاقتصادية