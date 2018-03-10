البيان السعودي البريطاني : دعم رؤية 2030 ومكافحة الإرهاب

أخبار الآن | بريطانيا - لندن (وكالات)



أكدت كل من السعودية وبريطانيا في بيان مشترك، على أن السعودية حليفٌ استراتيجي للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على الشراكة بين بريطانيا والسعودية ودعم المملكة المتحدة لرؤية 2030. كما تطرق البيان إلى التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد البيان على أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والسعودية، واتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.

وفي الملف اليمني أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.



وأيضاً ذكر البيان أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والسعودية، واتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.

وفي ملف اليمن أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق البيان أيضاً إلى قضايا الشرق الأوسط وحل الدولتين وملف سوريا والعراق وليبيا ولبنان.

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