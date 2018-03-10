الإعدام لـ10 متهمين بقضية "خلية إمبابة" الإرهابية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بالإعدام شنقا على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، في إشارة إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تأسيس جماعة ارهابية بين عامي 2013 و2015.

وذكرت لائحة الاتهام أن الهدف من تأسيس الجماعة "الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وحيازة الأسلحة النارية".

وتشمل قضية "خلية إمبابة" 16 متهما، توفي أحدهم أثناء المحاكمة، في حين لا يزال 3 منهم هاربين، وفق ما ذكرت مصاد محلية مصرية. وبمقدور المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

وقالت ملاحظات النيابة العامة إن المتهم الأول "محمد حمدى زكى" أقر بتوليه قيادة بجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته اسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والإتجار بها، وأنه فى أعقاب يونيو 2013 ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان، تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثانى حتى الخامس والثامن والتاسع والثانى عشر بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات

جماعة الإخوان، وان تلك الجماعة اعتمدت فى تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التى أمدها بها خلال اتجاره الآثم بالأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثانى من صديريهات واقية.

وتابعت النيابة: فى إطار تنفيذ تلك الأغراض باستهداف أفراد الشرطة ومنشآتها اضطلع والمتهمون الثانى والرابع التاسع والثانى عشر برصد التمركزات الأمنية أسفل كوبرى عرابى والتخطيط لاستهدافه باستخدام عبوات متفجرة، ونقطة مرور المحور، وكذلك التخطيط لاستهداف رئيس مباحث قسم إمبابة وأحد أفراد الشرطة بمباحث القسم، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، كما أقر المتهم الثانى "أنس مصطفى حسين" بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها فى تحقيق تلك الأغراض، وأنه فى 30 يونيو من عام 2013 شارت والمتهمون الأول "محمد حمدى" والثالث "محمد أحمد" والثامن "محمود فتح الله"، فى اعتصامى رابعة والنهضة، واستخدامهم الأسلحة النارية بها تجاه المواطنين، وأفراد الشرطة، وفى أعقاب فضهما انضم لجماعة بقيادة المتهم الأول ضمت، خلافه، المتهمين الثالث والرابع والخامس، والثامن، والثانى عشر، لقتال أفراد الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف منشآتها، وتأمين مسيرات جماعة الإخوان باستخدام الأسلحة النارية