قتلى وجرحى بتجدد الاشتباكات في سبها جنوب ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تجددت الاشتباكات صباح اليوم عند المدخل الجنوبي لمدينة سبها، حيث سمعت أصوات القذائف بشكل مستمر منذ ساعات الصباح الأولى.

واتسعت الاشتباكات لتطال مركز سبها الطبي، والمنطقة المحيطة به، وأجزاء من حي القرضة، الذي أصيب فيه طفل برصاص عشوائي.

وتركزت اشتباكات اليوم حول قاعة الشعب، والطريق الواصل من المعهد الصحي إلى البوابة الأمامية لمقر كتيبة فارس سابقا.

حيث شوهدت عدد من الدبابات تتجه صوب قاعة الشعب عبر شارع جمال عبدالناصر، في حين تتوزع عدة مجموعات مسلحة في الطرق المؤدية إلى سبها من ناحية الجنوب.

وعلى صعيد آخر، توقفت مظاهر الحياة بشكل عام في مناطق الاشتباك والمناطق القريبة منها؛ بالإضافة إلى نزوح عائلات حي الطيوري باتجاه مناطق أكثر أمنا في المنشية، في حين ماتزال العديد من العائلات عالقة في مناطق الاشتباك، حيث لم تتمكن فرق الهلال الأحمر من الدخول إلى أماكن التوتر.

من جهته ناشد الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة التوقف عن القتال، ومراعاة سلامة المدنيين.

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