واشنطن تطالب بوقف فوري للهجمات على المدنيين السوريين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

طالبت الولايات المتحدة النظام السوري والقواتِ الروسية بوقف ضرباتهم الجويةِ والهجمات الكيميائية على مدنيين سوريين محاصرين.

وأيدت واشنطن دعوة الأمم المتحدةِ لوقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، وطالبت بأن تقوم موسكو بضبط حليفِها النظامِ السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان أكثر من 200 مدني قتلوا في أربعة أيام من الغارات العنيفة لقوات النظام التي استهدفت الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت "يجب وقف هذه الهجمات فورا".



واضافت "إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بازاء تصاعد العنف في ادلب والغوطة الشرقية بريف دمشق ومناطق اخرى في سوريا مهددة بالضربات المستمرة للنظام والقوات الروسية".



وتابعت "مرة اخرى نشعر بالقلق إزاء تقارير مروعة مؤخرا عن استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية ولتصعيد عمليات القصف التي أسفرت عن عشرات القتلى المدنيين في الساعات ال48 الماضية".



ويعتقد مسؤولون اميركيون ان سوريا استخدمت الكلور كسلاح كيميائي غير مشروع في الهجمات الاخيرة على الغوطة وسواها.



وقالت نويرت ايضا "إن الولايات المتحدة تؤيد دعوة الامم المتحدة لوقف اعمال العنف لشهر للسماح بتسليم المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي العاجل لأكثر من 700 مدني في الغوطة الشرقية.



وتابعت "على روسيا ان تستخدم نفوذها لدى دمشق لضمان ان يسمح النظام السوري فورا للامم المتحدة بتقديم مساعدة حيوية لهؤلاء الاشخاص الضعفاء جدا".



لكن السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا اعتبر من نيويورك ان دعوة الامم المتحدة "غير واقعية"، مضيفا امام الصحافيين "نرغب في ان نرى وقفا لاطلاق النار، نهاية للحرب، لكنني لست واثقا بان الارهابيين يوافقون على ذلك".

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