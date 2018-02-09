مقتل 50 من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قادة في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كبدت قوات الشرعية اليمنية بمساندة التحالف العربي، ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة باقم شمال صعدة، أكثر من 50 قتيل بينَهم 6 قادة ميدانين ، وذلك في إطار العملية العسكرية التي بدأت منذ أسابيع وما زالت مستمرة. بحسب ما صرحت به مصادر عسكرية لوسائل اعلام يمنية

وفي التفاصيل، قتل القيادي الحوثي البارز، محسن محمد الغريبي، الملقب بـ "الرعوي"، والقيادي ابو روح الله مشرف جبهة الجوف لدى الحوثيين، والقيادي ابو مرتضي مسؤل كتيبة المهندسين، والقيادي ابو جهاد الحمزي مشرف الأمن الوقائي، وأبو علي الأعوج مدير مكتب مديرية خب الشعف لدى الحوثيين، والقيادي فهد أحمد المزروعي.

وفي وقت سابق مساء الخميس، تصدى الجيش الوطني اليمني لهجوم نفذه الحوثيون على برط العنان في محافظة الجوف.

وإلى ذلك، استهدف طيران التحالف بغارات جوية دقيقة 3 تشكيلات عسكرية تابعة للحوثيين، ودمر التحالف أيضاً مضاد طائرات حاولت الميليشيات استخدامه في استهداف مقاتلة للتحالف.

هذا ودمر التحالف صباح الخميس مركبات وآليات عسكرية حوثية في محافظة الجوف، كانت في طريقها إلى إمداد الجبهات التي تسيطر عليها الميليشيات.

وأكد مصادر عسكرية لوسائل اعلام يمنية أن الجيش الوطني رصد تلك المركبات العسكرية التي كانت تحمل أعيرة نارية وإمدادات لعناصر الحوثيين، تتجه نحو تبة المهاشمة إحدى التباب التي استعادها الجيش الوطني بدعم التحالف.

وفي صعدة استهدفت مدفعيات التحالف مواقع للحوثيين في وادي العطفين، كما قتل الجيش الوطني 8 عناصر من الحوثيين، حاولوا التسلل إلى سلسلة جبال عليب، التي سيطر عليها الجيش الوطني مؤخراً.

هذا وصدت القوات السعودية أمس الأربعاء، هجوما لميليشيات الحوثي قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان.

وقتلت القوات السعودية نحو 25 حوثيا حاولوا الهجوم على القرى الحدودية، هذا فيما استهدفت مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية مركبات عسكرية تابعة للميليشيات قبالة الخوبة.

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