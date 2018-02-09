مجلس الأمن يخفق في إعلان هدنة إنسانية في سوريا

اخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

اخفق مجلس الامن الدولي في اجتماع عقده، الخميس، في التوصل الى نتيجة ملموسة حول قضية اعلان هدنة انسانية في سوريا حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق عدة ابرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وخرج عدد كبير من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة من دون أن يدلوا بأي تصريح لوسائل الإعلام. وكانت السويد والكويت طلبتا عقد الاجتماع.

وفي سياق متصل طالبت الولايات المتحدة النظام السوري والقواتِ الروسية بوقف ضرباتهم الجويةِ والهجمات الكيميائية على مدنيين سوريين محاصرين.

وأيدت واشنطن دعوة الأمم المتحدةِ لوقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، وطالبت بأن تقوم موسكو بضبط حليفِها النظامِ السوري.

والثلاثاء، طالب ممثلو مختلف الوكالات الاممية الموجودة في دمشق بـ "وقف فوري للعمليات القتالية لشهر على الاقل، في كل انحاء سوريا".

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