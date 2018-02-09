قتيل في أول تفجير انتحاري في الرمادي منذ طرد داعش

أخبار الآن | الرمادي - العراق - (أ ف ب)

سقط قتيل وأصيب عشرة أشخاص في تفجير انتحاري، وقع في مدينة الرمادي العراقية، هو الاول الذي يستهدف عاصمة محافظة الانبار منذ استعادتها من داعش قبل عامين.

وقال ضابط في الشرطة إن رجلا يستقل دراجة نارية، فجّر نفسه أمام حاجز مرور للشرطة غرب بغداد.



واحتل التنظيم المتطرف الرمادي قبل ان تستعيدها القوات العراقية بالكامل في التاسع من شباط/فبراير 2016.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2017، اعلن العراق الانتصار على تنظيم داعش عبر استعادة كل المدن التي كان يحتلها .

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