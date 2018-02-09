قتلى بإنفجار في مسجد ببنغازي الليبية

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)



سقط عدد من القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بنغازي، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر بأن انتحاريا دخل مسجد أبوهريرة بمنطقة البركة، وفجر نفسه.

وقبل أسبوعين قتل 35 في انفجار مزدوج بأحد مساجد المدينة.

وتستهدف الجماعات الإرهابية المساجد يوم الجمعة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

وحققت قوات الجيش الليبي النصر في صراع بنغازي بعد معارك مطولة ضد إرهابيين وخصوم آخرين تسببت في دمار المدينة الساحلية، لكن الجماعات المتطرفة تحاول زعزعة أمن المدينة عبر الهجمات الفردية والتفجيرات.



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