عشرات القتلى والمصابين في ضربات جوية بالغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية نفذها النظام السوري على الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 59 مدنيا، من بينهم 15 طفلا، وإصابة 139 آخرين في رابع يوم من الهجمات على المنطقة.

أضاف المرصد ومقره بريطانيا أن الطائرات دكت أنحاء عدة من الغوطة الشرقية وهي جيب محاصر مؤلف من بلدات ومزارع قرب دمشق.

وقال المرصد إن عدد القتلى والمصابين ارتفع بعد قصف لسوق في قرية عربين إذ قتل في ضربات جوية هناك 21 شخصا من بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إحباطها من الحالة الأمنية المتدهورة والأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة.

وقالت في تغريدة على تويتر "الآلاف يكافحون للبقاء على قيد الحياة دون مساعدات ولا مناطق آمنة من مرمى النيران".

وقتل أكثر من 200 مدني في أربعة أيام من الغارات العنيفة لقوات النظام السوري استهدفت الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق..

ووفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن من بين القتلى 15 طفلا ، مشيرا إلى أن أفراد الدفاع المدني لايزالون ينتشلون المزيد من القتلى من تحت الأنقاض.



ودعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق نار فوري في سوريا لأسباب إنسانية لمدة شهر على الأقل.

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