بالصور هلع واستغاثة بعد تفجير بنغازي

أخبار الآن | بتغازي - ليبيا

طالب مركز بنغازي الطبي المواطنين بالتبرع بالدم في أعقاب التفجير الذي استهدف مسجدا في التاجوري في بنغازي.

على الأقل قتيلان و 70 جريحا هي حصيلة التفجيرو قد اظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي حالة من الهلع اصابت المواطنين الذين كانوا في مكان التفجير .

وذكر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث انه استقبل قتيلا و55 جريحا، ووصفت مسؤولة في المستشفى إصاباتهم بالمتفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة..

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات أو بيانات رسمية بشأن الانفجار، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها مع العلم ان عددا من القتلى كان قد سقط قبل اسبوعين نتيجة تفجير مزدوج وقع قبل اسبوعين ببنغازي.

وقد افادت مصادر امنية ان التفجير الذي استهدف مسجد ابو هريرة بالماجوري كان بواسطة حقيبة متفجرات.

حالة من السخط و الغضب رافقت التعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي بعد التفجير متسائلين الى متى ستبقى بنغازي تدفع ثمن الإرهاب و القتل.

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