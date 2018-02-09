الجيش المصري يطلق عملية عسكرية في سيناء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

ضمن عملية عسكرية شاملة لمكافحة الإرهاب بدأها الجيش المصري اليوم، استهدفت القوات الجوية بؤرا لإرهابيين وسط وشمال سيناء.

استهدفت القوات الجوية المصرية بؤرا وأكارا للإرهابيين شمال ووسط شبه جزيرة سيناء حيث ينشط متطرفون موالون لتنظيم داعش، وبحسب ما أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، مضيفا فإن القوات البحرية عملت أيضا على تأمين المكان لقطع خطوط الإمداد عن الإرهابيين وتأمين المجرى الملاحي.

يأتي ذلك ضمن العملية الشاملة للقوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب في سيناء 2018، والتي أعلن الجيش المصري صباح الجمعة، بدء تنفيذها في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وبحسب المتحدث العسكري فإن العملية تأتي في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتهدف إلى إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون، كما انها تشمل تشديد إجراءات الأمن على الحدود الغربية مع ليبيا وذلك لتمشيط مناطق الوادي الجديد والواحات وذلك لمنع هروب أي عناصر إرهابية.

وذكر التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية، في حين سيشرف وزير الدفاع المصري صدقي صبحي من غرفة عمليات القوات المسلحة على انتشار قوات الجيش في سيناء اذ تشارك في العملية العسكرية كافة الأفرع الرئيسيّة.

وحددت أجهزة أمنية واستخباراتية مصرية أماكن لبؤر إرهابية في شمال سيناء والعريش ومعلومات دقيقة عن معسكرات لتنظيمات إرهابية إضافة إلى مخازن أسلحة، فيما رفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على الإرهابيين.

عبر الاقمار الصناعية من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء جمال مظلوم

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