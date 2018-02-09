الإمارات الأولى في 11 مؤشرا للتنافسية العالمية

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، ضمن 6 تقارير للتنافسية لسنتني 2017 و2018.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن مجمل هذه المؤشرات تأتي ضمن مشروع (تحدي رقم واحد) لدورة سنة 2017، الذي تتبناه الإمارات ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية.

كما فازت الإمارات بالمركز الأول في مؤشر محور سهولة دفع الضرائب ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.



وحققت الإمارات المركز الأول في 3 مؤشرات ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهي فعالية الإنفاق الحكومي، ومؤشر معدل التغيير السنوي للتضخم، ومؤشر غياب أثر الضرائب على جاذبية الاستثمار.

وفي تقرير تنافسية السفر والسياحة 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حصدت الإمارات المركز الأول في مؤشر غياب انتشار الضرائب وتأثيرها على الاستثمار، ومؤشر انخفاض معدل أرباح الضريبة (الربح%).

أما في مؤشر الابتكار العالمي 2017 الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد"، فقد حققت الإمارات المركز الأول في سهولة دفع الضرائب.

وحازت الإمارات على المركز الأول في مؤشر قلة فرض الضرائب ضمن تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد" 2017.

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