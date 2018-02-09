ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح شرق العراق

أخبار الآن| ديالى - العراق (صحف)

ازدادت إلى تسعة قتلى وجريحَين، حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف صالون حلاقة ومحالَ تجارية في محافظة ديالى شرق العراق أمس، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن القواتِ الأمنية َ بدأت عملية دهم وتفتيش للبحث عن منفذي الهجوم الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه، أن تسعة مدنيين قتلوا، وأصيب اثنين بجروح، إثر الهجوم المسلح الذي نفذه مسلحوم يستقلون سيارة بيك اب تحمل سلاح Bkc فتحوا النار منه عشوائيا على المحلات التجارية في منطقة بختياري التابعة لقضاء خانقين، في محافظة ديالى، شرق العراق.

وذكر المصدر أن الجريحين من النازحين من ناحيتي جلولاء والسعدية، في القضاء نفسه.

هذا ولا تزال مدن محافظة ديالى شرق العراق تشهد هجمات مسلحة وأعمال عنف وتفجيرات بين الحين والآخر، وذلك لوجود خلايا تابعة لتنظيم داعش تنشط في مدن المحافظة.

يذكر أن مركز الإعلام الأمني العراقي كان قد أعلن، مساء أمس الخميس، قتل وجرح سبعة مدنيين في هجوم مسلح استهدف صالون حلاقة، في محافظة ديالى، شرق العراق.

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