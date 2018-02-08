التحالف: تعرضنا لهجوم لا مبرر له من قوات النظام السوري

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

قال الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، إن قوات التحالف تعرضت لهجوم لا مبرر له من قبل قوات النظام السوري.

وأكد الكولونيل رايان أن التحالف نسق مع الروس قبل وأثناء وبعد استهداف الميليشيات الموالية للنظام، مشيرا إلى أنه لا يرغب بالتصعيد، لكنه سيرد على أي هجمات مهما كان مصدرها.



وقال إن خط التنسيق مع الروس هام للغاية لتفادي أي اشتباك، وتابع "لا ننتظر ضوءا أخضر من الروس للدفاع عن أنفسنا".

هذا وأوضح ديلون أن 2% من الأراضي في سوريا خاضعة لداعش ومازالت تشكل تهديدا، حيث يتواجد داعش في محيط البوكمال والميادين وعلى الحدود الشمالية الشرقية.

وأكد أن عملية عفرين تشتت الجهود عن محاربة داعش، مشيراً "لا نريد تكرار سيناريو اليوم في منبج مع الأتراك".

وأكد مواصلة التحالف على دعم قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة.

هذا وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، الخميس، أنه نفذ ضربات جوية ضد "قوات موالية للنظام السوري"، لقيامها بهجوم غير مبرر على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

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