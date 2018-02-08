التحالف الدولي يقصف قوات موالية للنظام السوري

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على قوات موالية للنظام السوري بعد هجوم غيرر مبرر على قيادة قوات سوريا الديمقراطية، حسب ما أوردت رويترز.

وقال التحالف في بيان، إن قواته كانت متمركزة مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال هجوم وقع على مسافة ثمانية كيلومترات شرقي الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد عند نهر الفرات.

وأضاف البيان "نفذ التحالف ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعا عن التحالف والقوات الشريكة، وردا على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش".

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