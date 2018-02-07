وول ستريت : الأمير محمد بن سلمان أثبت أن الشك في قدرته انتهى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن عزمه على تحويل المملكة منذ ما يقرب من عامين لم يعد هناك مجال للشك فيه، حيث أثبت الأمير الشاب جديته في الإصلاح وأثبت أن وقت الشك في قدرته انتهى.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن الإصلاحات التي قام بها ولي العهد، دفعت الشركة الأم لمحرك البحث العالمي "جوجل" لجدية الاستثمار في السعودية؛ لبناء مركز عالمي ضخم للتكنولوجيا في المملكة، مضيفة أن ذلك يأتي ضمن خطط 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، وينتظر أن يزور الأمير الولايات المتحدة في شهر مارس المقبل؛ للتطلع لمزيد من المبادرات مع شركات التكنولوجيا.

وأضافت أنه لم يعد هناك شكوك أو نزاع على أن ولي العهد السعودي ليس عازماً فقط على الإصلاح، بل أيضاً التغيير الإيجابي في كل المجالات التي تخدم السعوديين، ويستفيدون منها لمستقبل المملكة.

وقال التقرير: إنه منذ 30 عاماً لم تتمكن السعودية من إنهاء الاعتماد على النفط، إلا أن الأمير محمد بن سلمان وضع الرؤية الجديدة والجادة في الاعتماد على الذات، وقام بإجراء الكثير من التغييرات الاجتماعية والثقافية، وكذلك الاقتصادية التي لم تشهدها المملكة من قبل.

وفيما يلي أبرز تعليقات المغردون حول التقرير:

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