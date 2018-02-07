منظمة حظر الأسلحة تحقق في تقارير حول هجمات كيميائية في سوريا

أخبار الآن | لاهاي - (أ ف ب)



اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أنها تحقق في كل الإدعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا وسط تقارير متزايدة عن حصول هجوم كيميائي نفذه النظام.

وقالت المنظمة إن بعثة تقصي حقائق تابعة لها مكلفة توضيح الوقائع المحيطة بمزاعم عن استخدام مواد كيميائية سامة، تحقق في كل الادعاءات ، معبرة عن قلق عميق حول هذه التقارير الجديدة.

إقرأ ايضاً:

رئيس برلمان كوريا الشمالية يحضر الألعاب الأولمبية بالجنوبية

تقرير سري: كوريا الشمالية أرسلت أسلحة لسوريا وميانمار