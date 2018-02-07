قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مرتفعات استراتيجية شمال صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على مساحات كبيرة من الجبال والتباب والمرتفعات باتجاه مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة . بحسب ما صرحت به مصادر عسكرية لوسائل اعلام يمنية

واضافت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من قتل ما لايقل عن 30 عنصرا من الميليشيات واسر عدد اخر ومصادرة العديد من الاسلحة التي كانت بحوزة الميليشيات الانقلابية .

وتكمن أهمية المناطق المحررة كونها تطل على منطقة أبواب الحديد التي ستنتقل من خلالها المعارك لآل صبحان المجاورة لمركز المديرية الذي بات يفصله عن الجيش الوطني قرابة ثلاثة إلى أربعة كلم فقط.

إلى ذلك، أكد مسؤول عسكري يمني، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي، أصبحت مُهدّدة في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي.

وقال الفريق محمد المقدشي مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في تصريحات له للصحفيين إن الميليشيات الحوثية أصبحت مُهدّدة في عقر دارها بمحافظة صعدة مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمق صعدة وباتجاه منطقة برط بمحافظة الجوف والاقتراب باتجاه حرف سفيان بمحافظة عمران".

وأوضح أن الجيش الوطني بات على أطراف صنعاء ويتقدم في محافظة البيضاء التي باتت عدد من مناطقها ومديرياتها بيد الشرعية.



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