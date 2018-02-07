فرنسا: تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي في سوريا

أخبار الآن | فرنسا - (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أن كل الميليشيات الإيرانية، بما فيها حزب الله، يجب أن تغادر سوريا.

كما شدد لو دريان على أن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي في سوريا ..

في سياق متصل، أكد لودريان أن كل الدلائل تشير إلى أن النظام السوري يستخدم الكلور في الوقت الحاضر في سوريا ..

من جهة أخرى، كشف لودريان أن القوات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا أوقفت حوالي 100 متطرف فرنسي.



إقرأ ايضاً:

رئيس برلمان كوريا الشمالية يحضر الألعاب الأولمبية بالجنوبية

تقرير سري: كوريا الشمالية أرسلت أسلحة لسوريا وميانمار