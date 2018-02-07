صحيفة التايمز: داعش يستثمر الفوضى ليعود إلى العراق وسوريا

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا، يتحدث عن أن تنظيم داعش يستثمر الفوضى الراهنة كي يضرب ثانية في العراق و سوريا.

ويرى التقرير أن التنظيم المتشدد ينتهز فرصة الخلافات بين الأطراف التي كانت متحدة لقتاله، ليجمع صفوف مقاتليه ويشن هجمات جديدة في البلدين ..

ويوضح المصدر أن مسلحي التنظيم ظهروا ثانية في محافظة حماة في أواخر العام الماضي، ووسعوا مجال احتلالهم بسرعة على جماعات المعارضة المسلحة الأخرى، حتى احتلوا مساحة من الأرض على حدود محافظة حلب.

وتضيف الصحيفة أن التنظيم يشن هجمات يومية منذ أكتوبر/تشرين الأول، وقد عاد لقتال القوات التابعة للنظام في المناطق الشمالية الغربية من سوريا، التي سبق أن طرد منها قبل أكثر من عامين.

وتعرج الصحيفة على نشاط التنظيم في العراق، بناء على بيانات جمعتها جماعات مراقبة في عموم البلاد، مشيرة إلى أن ثمة 440 هجوما نفذه مسلحو التنظيم أو مسلحون مجهولون، وشملت تفجيرات واشتباكات واغتيالات وعمليات اختطاف في المناطق التي عُرفت بوجود عناصر التنظيم فيها خلال 104 أيام وحتى يوم الجمعة الماضي.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أنه يبدو أن التنظيم يمتلك حضورا قويا في مناطق في محافظة ديالى شرقي العراق، ومحافظتي الموصل والأنبار التي يعتقد أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما زال مختبئا فيها.



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