سعوديون يرفضون مقترح اخراج المفحطين من السجون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعاد وسم"#اخرجوا_مفحطينا_من_السجون" الحديث عن ظاهرة "التفحيط" في السعودية، في خضم القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة.

وتحولت "ثقافة" الاستمتاع الخطر بالقيادة إلى ظاهرة في السعودية، لدرجة أنها اتخذت لها اسما خاصا بها هو "التفحيط"، وهو يعني الاستعراض والمناورة بإطارات المركبة حد الاشتعال في بعض المرات، أمام تجمع غفير من الشباب المولع بالسيارات.

وأبدى عدد كبير من المغردين رفضهم لإخراج المفحطين من السجون معللين ذلك بأنهم تسببوا في كثير من الحوادث وإزهاق الأرواح.

ومن أبرز التغريدات التي تفاعلت مع الوسم ماكتبه محمد السهلي :

ومن جهه أخرى رأي مغردون أن السجن ليس البيئة المناسبة للمفحط

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