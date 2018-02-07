رواد تويتر يرحبون بالرئيس المصري في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

احتل وسم "الإمارات_ترحب_بالسيسي" مرتبة متقدمة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الإمارات العربية المتحدة، ترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الإمارات.

ورحب رواد تويتر في الإمارات بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الإمارات، خلال في الزيارة التي يقوم بها إلى أبو ظبي قادما من عمان.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجولة في أحد المراكز التجارية على هامش زيارة الرئيس السيسي للإمارات والتي تناقل المغردون فيديو لها مؤكدين على الترابط بين البلدين.

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