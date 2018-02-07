بعد دحر داعش.. الرايات البيضاء.. معركة العراق الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

مع نهاية داعش عسكريا في العراق، برز للواجهة خطر جديد على خطى التنظيم الارهابي .. وهم أصحاب ما يسمى الرايات البيضاء، مجموعة ارهابية جديدة بدأت خلاياها بالتحرك في المناطقِ الشمالية للعراق. التفاصيل في التقرير التالي.

وفق سيناريو مشابه لبدايات داعش المنهزم .. كثر الحديث عن ما يسمى الرايات البيض أو الرايات البيضاء ، أواخر العام الماضي، لا سيما بعيد تأزم الوضع بين بغداد وأربيل، فضلاً عن دحر التنظيم من معظم الأراضي العراقية.

يحمل هؤلاء راية بيضاء يتوسطها رسم لأسد، وهي على نقيض اللون الذي تتصف به رايات داعش السوداء.

تقدر أعدادهم بالمئات، ولا تتخطى الألفي عنصر، بحسب تقديرات عراقية، ويتخذ هؤلاء من الجبال والمرتفعات مقراً لهم.

بدأ مسؤولون عراقيون يتحدثون رسمياً في ديسمبر الماضي، وبداية السنة الحالية، عن نشاط تلك المجموعة، بدأ هذا التنظيم الجديد بهجمات مسلحة بمحافظة ديالى شرق بغداد وفي مناطق من محافظة كركوك يتحركون عبر سلسلة جبال حمرين بين المحافظتين ضد اهداف للجيش العراقي والحشد الشعبي عقب استعادة القوات العراقية لمدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها من سيطرة قوات البيشمركة الكردية.

ويعتقد مسؤولون امنيون في محافظة ديالى أن عناصر هذا التنظيم هم من بقايا داعش. ويقولون إن شخصا كان ينشط ضمن تنظيم داعش اسمه "أحمد حكومة" يقود هذه الجماعة المسلحة ، مشيرا إلى وجود ثغرات امنية في مناطق شمال شرقي المحافظة، أصبحت مصدر رعب وخوف للأهالي نتيجة تسلل عناصر التنظيم الجديد إليها.

التنظيم الإرهابي الجديد كانت قد حذر منه سفير واشنطن لدى العراق، حيث أشار إلى إمكانية ظهور منظمة مسلحة متمردة جديدة في العراق بعد القضاء على داعش واندلاع معركة ذات طابع جديد، تهدف إلى خرق الأمن والاستقرار من خلال احداث تفجيرات هنا وهناك.

وفي غياب أي موقف حكومي عراقي من المعلومات التي بدأت تظهر عن هذه الجماعة المسلحة وانتمائها وفكرها تبقى التخمينات مختلفة حول هويتها إلى أن تعلن هي بنفسها عن وجودها وأهدافها وفكرها الذي تنتمي اليه.

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