الملك سلمان يشهد افتتاح سباق الهجن السنوي الكبير

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

شهد الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاق سباق الهجن السنوي الكبير، والذي يقام في العاصمة السعودية، الرياض بمشاركة عدة دول عربية وخليجية، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

ويبلغ عدد أشواط هذا السباق، ستة أشواط، تمتد على مسافة الشوط الرئيسي إلى 19 كم ويشترط فيه أن يكون عمر الهجن أربعة أعوام أو أكثر.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو يظهر حضور العاهل السعودي لانطلاق السباق الذي يشكل حدثا بارزا للسعوديين لأنه يعبر عن التراث السعودي والخليجي.



"وتنقسم أنواع الهجن إلى عدة أنواع منها الهجن الحرة من شمال الجزيرة العربية، والهجن العمانية وهي من سلطنة عمان الشقيقة من جنوب الجزيرة العربية، والهجن السودانية وهي من دولة السودان الشقيقة"، حسب الوكالة الرسمية السعودية.

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