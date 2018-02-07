الجيش اليمني يحرر جبل الضراوية في صعدة

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

حرر الجيش اليمني جبل الضراوية في مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية من محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري إستعادة عدة جبال وتباب مهمة تابعة لمديرية باقم منها جبل الضراوية الإستراتيجي.

من جهة أخرى ، قتل 30 فردا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني في صعدة استمرت لمدة يومين، كما نتج عنها تدمير آليات عسكرية للحوثيين شمال صعدة.

وحقق الجيش الوطني اليمني تقدماً كبيراً على مدار الأيام السابقة على جبهة صعدة.

وكان مسؤول عسكري يمني أكد، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي أصبحت مُهدّدة في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي.

وقال الفريق محمد المقدشي، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن "العصابات الحوثية أصبحت مُهدّدة في عقر دارها بمحافظة صعدة مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمق صعدة وباتجاه منطقة برط بمحافظة الجوف، والاقتراب باتجاه حرف سفيان بمحافظة عمران".



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