البحرين تعتقل مجموعة إرهابية فجرت أنابيب نفط

أخبار ألان | البحرين - المنامة (وكالات)

أعلنت الداخلية البحرينية، القبض على مجموعة إرهابية خططت وفجرت أحد أنابيب النفط ، شمال البلاد، في نوفمبر الماضي.

وكانت الخارجية البحرينية، قد اعتبرت حادث حريق أنابيب النفط، من هجمات التخريبية، موضحة أنه "هوجم إرهابي خطير، الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس".

وتم استهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية في البحرين بأياد إيرانية، كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية، وقطع الطرق على الشوارع التجارية.

