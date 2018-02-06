لائحة عراقية جديدة لمطلوبين بينهم البغدادي ومتشددون عرب

اخبار الآن | بغداد - العراق (أ ف ب )

نشرت السلطاتُ العراقية قائمة جديدة لـقياداتِ الإرهابِ المطلوبة دوليا، وعلى رأسها زعيمُ تنظيمِ داعش الارهابي أبو بكر البغدادي وخمسة أشخاصٍ من جنسياتٍ عربية .



وكانت السلطات العراقية نشرت السبت للمرةِ الأولى، أسماءَ 60 شخصا من أهمِ المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيماتِ داعش والقاعدة



وقال مسؤولٌ عراقي رفيع إن هذهِ الأسماء أكثر خطورة من القائمةِ الأولى، وهؤلاءِ مطلوبونَ للقضاءِ الدولي وليسَ القضاء العراقي فقط".



وأضاف المسؤول إن هؤلاء المدرجة أسماؤهم "اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية ووضعت عليهم الإجراءات الفورية لإلقاء القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم المتحدة والإنتربول الدولي".



وتضم القائمة تسعة عراقيين وخمسة من جنسيات عربية، بينهم سعوديان وقطري وأردني ويمني.



وأبرز المطلوبين هو زعيم تنظيم داعش إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي المعروف بأبي بكر البغدادي، والمولود في العام 1971. والبغدادي متوار عن الانظار منذ انهيار التنظيم في العراق وخسارته جميع الأراضي التي سيطر عليها في العام 2014 .



ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المعروف بأبو علاء العفري، الذي ينحدر من محافظة نينوى بشمال العراق، التي كانت مركزا للتنظيم خلال فترة استيلائه على مساحات شاسعة من البلاد

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