قوات الشرعية تعلن تحرير مدينة حيس في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (صحف)



حررت قوات الجيش اليمني، والتحالف العربي بقيادة السعودية مديرية حيس بالكامل، والتي تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا يربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة- إب - وتعز، في تقدم هام من شأنه، بحسب خبراء عسكريين، فتح الطريق لاستكمال تحرير مدينة وبقية مديريات الحديدة غرب البلاد، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وقطع إمدادات إيران للميليشيات الحوثية.

و حيس هي ثاني مديرية يتم تحريرها في محافظة الحديدة بعد الخوخة، منذ انطلاق العملية العسكرية لاستكمال تحرير الساحل الغربي اليمني من ميليشيات الحوثي الانقلابية مطلع ديسمبر الماضي، بهدف تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب بشكل كامل، وقطع آخر شرايين تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وتوقع مسؤولون يمنيون أن يعطي تحرير حيس دافعا قويا لتسهيل تحرير كامل الساحل الغربي وقطع دابر كل تهديد إيراني للملاحة البحرية التي أخذت مؤخراً بعداً خطيراً ومتهوراً باستخدام قوارب مطاطية مفخخة تفجر عن بعد انطلاقاً من ميناء الحديدة، بحسب تعبيرهم.



تقع مديرية حيس ومركزها مدينة حيس، جنوب الحديدة، وتبعد عن الشاطئ بمسافة 28 كم، يحدها من الشمال مديريتا الجراحي وجبل رأس، ومن الجنوب مقبنة بمحافظة تعز، ومن الغرب الخوخة، وتقع أيضا إلى جنوب مدينة زبيد بمسافة 35 كم.

تبلغ مساحتها 268 كم2، وعدد مساكنها 7.490 مسكنا، وأسرها 6.964 أسرة، وسكانها 45.436 نسمة، وفق إحصاءات عام 2004.

وكانت مدينة حيس تاريخيا إحدى محطات توقف القوافل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الملك الحميري حيس بن يريم بن ذي رعين بن شرحبيل الحميري.



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